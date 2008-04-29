В10 - вітамін краси

Виявляється чудового зовнішнього вигляду можна добитися без зайвих проблем, тобто, без використання косметичних засобів для особи, тіла, волосся і нігтів.

Все це можливо замінити живильними речовинами, серед яких особливе місце займає вітамін В10, який ще називають параамінобензойною кислотою, або скорочено – ПАБК. Його безбарвні кристали здатні стати гідною заміною всім косметичним і фарбувальним засобам. Буквально недавно цим вітаміном краси зацікавилися учені.

Найчастіше він зустрічається разом з фолієвою кислотою, тобто міститься в тих же продуктах, що і вона.

Вітамін В10 наділений чудодійною силою, він стимулює кишкову флору, сприяє засвоєнню білка і бере участь у виробництві кров`яних тілець, що забезпечують доставку кисню до клітин організму.

Але, найбільше значення його полягає в підтримці здоров`я шкірних покривів і в збереженні природного забарвлення волосся. Якщо ж у вас виникли проблеми з волоссям і вони почали випадати або сивіти, то, швидше за все, справа полягає в нестачі цього вітаміну.

Дефіцит ПАБК може стати причиною підвищеної стомлюваності, дратівливості, головних болів, порушень травних процесів і нервових розладів. Може він виявитися і в появі екземи, вовчаку, яким страждає достатня кількість людей, а виникає вона унаслідок ослаблення імунітету. При введенні ПАБК в організм за допомогою ін`єкцій можна попередити утворення тромбів, при цьому препарат не має побічних ефектів. Отже, можна зробити висновок про те, що даний вітамін активний проти інфарктів і інсультів.

Прийом даного вітаміну знижує біль при отриманні опіків, сонячних зокрема, уповільнює старіння і появу зморшок, знімає анемію.