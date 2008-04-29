На Донеччині захворюваність на туберкульоз за 2007 рік знизилася на 5%

У Донецькій області за останній рік медикам вдалося зменшити на 5% захворюваність на туберкульоз

Донецьк. 25 квітня. УНІАН. У Донецькій області за останній рік медикам вдалося знизити на 5% захворюваність на туберкульоз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам заступник головного лікаря обласної туберкульозної лікарні з лікувальної роботі Ольга ФІЛІППОВА під час урочистої церемонії передачі лікарні наборів посуду від фонду Ріната Ахметова "Розвиток України".

"Упродовж третього року поспіль нам вдається не тільки стабілізувати епідеміологічну обстановку з туберкульозу, але й добитися зниження захворюваності. Хворіти на туберкульоз в нашій області стали менше - на 5% за результатами 2007 року. Це добрий показник. Він не набагато, але все ж таки вище, ніж у цілому по Україні", - сказала О.ФІЛІППОВА.

При цьому вона зазначила, що "найвідрадніше – знижуються показники дитячої і підліткової захворюваності".

О.ФІЛІППОВА також повідомила, що "на щастя, цього року нам вдалося практично в два рази скоротити відсоток інвалідизації хворих на туберкульоз".

Заступник головного лікаря уточнила, що обласна клінічна туберкульозна лікарня розрахована на 705 ліжок, в даний час на стаціонарному лікуванні перебуває близько 550 хворих.

"Вік хворих – від грудних дітей до старше 70 років. Основна частина хворих – близько 80% - віком від 15 до 50 років", - повідомила О.ФІЛІППОВА.

На її думку, позитивний результат боротьби з туберкульозом став можливий завдяки поліпшенню забезпечення медустанов, а також зростання уваги суспільства до проблем туберкульозу.

"Такої уваги до проблем туберкульозу, до проблем фтизіатрії від осіб і організацій, що не мають безпосереднього відношення до медицини, ще не було", - зазначила О.ФІЛІППОВА.

За її словами, також "значно покращалось забезпечення лікувальних установ медикаментами і препаратами, а також медобладнанням".

Одночасно вона констатувала, що в даний час в обласній туберкульозній лікарні існує дефіцит кадрів.

"У нашій обласній туберкульозній лікарні лікарський штат укомплектовано менш ніж на 70%. Доводиться застосовувати сумісництво, працювати з вищим навантаженням. Нам потрібні не тільки фтизіатри, але й хірурги, гінекологи, бронхологи, інші фахівці", - сказала заступник головного лікаря.