Аваков запропонував інвалідам АТО роботу в поліції / Фото: УНИАН

Про це Аваков заявив вчора, повідомляє прес-служба МВС України.

За словами міністра, відомство впроваджує спеціальну програму для ветеранів, які отримали серйозні травми в бойових діях під час участі в Антитерористичній операції на сході держави.

Усім їм буде запропонована робота у підрозділах МВС. Насамперед, зазначив Аваков, йдеться про роботу у сервісних та моніторингових центрах МВС, Нацгвардії або поліції.

«Важливо, щоб кожна людина, яка воює за країну, розуміла, що до неї буде проявлено увагу не тільки тоді, коли вона повна сил, але і тоді, коли вона отримує ті чи інші травми. Сьогодні ми цю програму починаємо. Умови, які ми пропонуємо для роботи, будуть публічними», – додав Аваков.