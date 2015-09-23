Червоний Хрест розпочав гуманітарну місію в "сірій зоні" Донбасу
10:29, 23 вересня 2015Країна
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Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні розпочала сьогодні гуманітарну місію в села так званої «сірої зони» Донбасу, куди будуть доставлено продукти і товари першої необхідності.
МКЧХ в Україні почав гуманітарну місію в селах "сірої зони" / dt.ua
Про це народний депутат від фракції «БПП», Уповноважений президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні МКЧХ почав гуманітарну місію в села так званої сірої зони, куди доставлять продукти і товари першої необхідності ( за українською ініціативою, до речі. І мова йде про села по обидві сторони від лінії зіткнення)», - зазначила вона. За словами Геращенко, «на фронті вже 22 дні спостерігаємо відносне дотримання режиму припинення вогню, тишу».
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