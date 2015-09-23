Україна співпрацюватиме з НАТО у сфері медичної реабілітації

Кабінет міністрів України схвалив проект імплементаційної угоди з НАТО щодо реалізації співробітництва у сфері медичної реабілітації.

Відповідне розпорядження від 21 вересня 2015 р. № 950-р опубліковано на Урядовому порталі. "Схвалити проект Імплементаційної угоди між Кабінетом міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про реалізацію співпраці у сфері медичної реабілітації", - йдеться в документі. Уряд уповноважив зступника глави Місії України при НАТО Єгора Божка підписати зазначену угоду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter