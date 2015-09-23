Україна співпрацюватиме з НАТО у сфері медичної реабілітації

14:27, 23 вересня 2015
Країна
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Кабінет міністрів України схвалив проект імплементаційної угоди з НАТО щодо реалізації співробітництва у сфері медичної реабілітації.

Правительство одобрило проект имплементационного соглашения с НАТО о реализации сотрудничества в сфере медицинской реабилитации Киев. 23 сентября. УНИАН. Кабинет министров Украины одобрил проект имплементационного соглашения с НАТО о реализации сотрудничества в сфере медицинской реабилитации / Фото: УНИАН

Відповідне розпорядження від 21 вересня 2015 р. № 950-р опубліковано на Урядовому порталі.

"Схвалити проект Імплементаційної угоди між Кабінетом міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про реалізацію співпраці у сфері медичної реабілітації", - йдеться в документі.

Уряд уповноважив зступника глави Місії України при НАТО Єгора Божка підписати зазначену угоду.

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