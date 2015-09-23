Україна співпрацюватиме з НАТО у сфері медичної реабілітації
14:27, 23 вересня 2015Країна
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Кабінет міністрів України схвалив проект імплементаційної угоди з НАТО щодо реалізації співробітництва у сфері медичної реабілітації.
Уряд схвалив проект імплементаційного угоди з НАТО про реалізації співробітництва у сфері медичної реабілітації / Фото: УНІАН
Відповідне розпорядження від 21 вересня 2015 р. № 950-р опубліковано на Урядовому порталі.
"Схвалити проект Імплементаційної угоди між Кабінетом міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про реалізацію співпраці у сфері медичної реабілітації", - йдеться в документі.
Уряд уповноважив зступника глави Місії України при НАТО Єгора Божка підписати зазначену угоду.
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