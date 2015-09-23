Військовослужбовців суворо каратимуть за вживання наркотичних засобів

Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті.

Законопроектом «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів військовослужбовцями» (реєстраційний номер 3156) передбачається накладати штраф від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до п’яти діб за вживання на військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів або виконання ними обов’язків військової служби в разі вживання ними наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. В нині діючій редакції Кодексу аналогічне покарання накладається за вживання алкогольних напоїв. Таке ж покарання пропонується застосовувати і до тих, хто відмовляється проходити огляд на стан алкогольного, чи наркотичного сп'яніння .

Також пропонується передбачити накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від п’яти до десяти діб за участь начальників (командирів) та інших керівників у вживанні наркотичних засобів.

Законопроектом пропонується надати право складати адміністративні протоколи крім командирів (начальників) військових частин ще й керівникам окремих підрозділів військових частин, уповноважені на те командирами (начальниками) військових частин.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «незважаючи на вжиття державою заходів щодо посилення військової дисципліни, на даний час продовжують мати місце випадки вживання військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами алкогольних напоїв та наркотичних засобів». «При цьому, в ряді випадків вищезазначені особи відмовляються від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп'яніння», - сказано в документі.