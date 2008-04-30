У геопатогенних зонах пропадає здоров`я

На жаль, на землі достатня кількість геопатогенних зон, які прийнято в народі називати згубними місцями, назва яких переводиться як «гео», - земля і «патос» - страждання. Якщо говорити про точніший переклад, то приблизно це означає «страждання, що походить від Землі». У всі часи такі місця прагнули обійти стороною, а також не будували поблизу таких місць будинків і доріг.

Деякі люди залишаються абсолютно нечутливими до таких зон, але у інших відразу ж наступають розлади здоров`я, що може виражатися в головних болях, серцевих нападах. Якщо ви страждаєте розладами сну, хоча при цьому не маєте особливих причин для переживань, то цілком можливо, що ви знаходитеся саме в геопатогенній зоні.

Давайте ознайомимося з тими можливостями, які дозволять нам визначити найбільш небезпечні місця без наявності спеціальних приладів. Для цього ми звернемося до досвіду наших предків, згідно якого вони визначали наявність згубних місць.

Якщо говорити про представників сімейства рослин, то слід зазначити, що азалія, бегонія і кактуси вважають за краще рости в безпечних місцях, тоді як аралія, герань, навпаки, виростають саме в патогенних зонах. Те ж саме можна сказати і про дерева, зокрема плодових. Достатньо емоційно реагують на таке випромінювання чагарники, наприклад, на таких місцях смородина виростає не розвиненою, а малина висихає, знижується різко і врожайність картоплі.

Якщо ж зупинитися на представниках тваринного світу, то слід сказати про те, що тільки кішки віддають їм перевагу, а ось собаки, навпаки, уникають.

Навіть миші не риють нірок в таких місцях, а деякі тварини хворіють серйозними хворобами, що ж тоді говорити про людей, тим більше в ті моменти, коли їх імунітет ослаблений.

Для того, щоб визначити такі місця в своїй квартирі варто покластися на інтуїцію, пригадати в яких саме місцях ми відчуваємо дискомфорт. Купуючи нове житло, слід дізнатися його передісторію.

Якщо ви чітко усвідомлюєте, що потрапили в геопатогенну зону, то вам слід терміново перемістити робоче або спальне місце в благополучнішу зону.