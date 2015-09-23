Червоний Хрест доставив в Донецьк 275 тонн гуманітарної допомоги

Прикордонники, які несуть службу на лінії розмежування між силами АТО та незаконними збройними формуваннями, оформили пропуск колони автомобілів з гуманітарними вантажами для жителів Донецька.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, вантажівки прямували з Дніпропетровська до Донецька від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Читайте такожЧервоний Хрест почав гуманітарну місію в "сірій зоні" Донбасу «Всього через контрольний пункт в’їзду/виїзду «Бугас» прослідувало 16 вантажних автомобілів. Автомобілі перевозили продукти харчування довготривалого зберігання загальною вагою понад 275 тонн», – йдеться у повідомленні.

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