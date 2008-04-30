Якщо вам потрібно терміново привести себе у форму...

Ви відчуваєте себе втомленою, але за годину вам слід бути у формі з яких-небудь причин, що ж можна зробити в цьому випадку?

Для цього Вам слід подолати чотири кроки на шляху до отримання належної форми.

Крок перший полягає в тому, що слід змити втому. Для цього вам слід сісти у ванну, схрестивши по-турецьки ноги, і направити струмінь теплої води з душу, приблизно 37-38 градусів, на ділянку спини в район лопаток, а вірніше, між ними - дві-три хвилини часу. Потім слід узяти жорстку мочалку і нанести на неї невелику кількість гелю для душу і розтерти їй енергійно все тіло.

Краще, якщо гель буде з тонізуючим ефектом або ж з яскраво вираженим фруктовим або квітковим ароматом.

Обов`язково під струменем води повинна побувати і ваша голова, оскільки вода має властивість змивати електростатистичні заряди, які накопичуються на волоссі.

Також, душ масажує активні точки, які розташовані на волосистій ділянці голови.

Зробіть легкий масаж волосся з використанням кондиціонера або бальзаму, роблячи вибір на користь того з них, який володіє тим же запахом, що і гель для душу.

Потім сполосніть волосся прохолодною водою.

Завершити прийом душових процедур слід швидким контрастним душем, починаючи і закінчуючи його прохолодною водою.

Розітріть інтенсивно тіло грубим махровим рушником, волосся можна підсушить струменем холодного повітря з фену, а коротке волосся досить промокнути рушником.

Крок другої. Після душу слід протерти обличчя будь-яким свіжовичавленим фруктовим соком, зеленим чаєм, або фруктовим або чайним льодом, можна скористатися і безалкогольним тоніком. Нанести крем, який підходить вашому типу шкіри, але обов`язково із змістом вітаміну С, оскільки він стимулює процес кровообігу і покращує колір.

А супроводжуючи нанесення крему легким масажем протягом п`яти хвилин, ви підсилите тонізуючий ефект.

Якщо шкіра жирна, то слідує її дві хвилини злегка пощипувати, а суху і чутливу - трусити по масажних лініях, потім хвилину злегка постукуйте по шкірі кінчиками пальців по скулах, дві хвилини – погладжуйте лоб, щоки і підборіддя по масажних лініях.

Крок третій. Не слід відправлятися на важливі заходи на голодний шлунокї. Вам слід перекусити продуктами, які містять легкозасвоювані білки і «швидкі» вуглеводи, наприклад, йогурт, сир, бутерброд з медом, кукурудзяні пластівці з молоком, горіхи, кефір, сухофрукти. Ідеальним стимулятором для вироблення енергії є банани - глюкоза допоможе підтримувати ясність мислення, а серотонін підніме настрій. Почати свою трапезу слід з великої чашки чаю, краще зеленого, з медом і лимоном. У неї слід покласти одночасно два чайних пакетика, які потім слід покласти на очі. Поки триває чаювання, ці пакетики знімуть червоність і набряклість з очей. Не забудьте прийняти 1,5-2 грами вітаміну С, який додасть сили для боротьби з перевтомою.

Крок четвертий. Основним індикатором вашого стану є волосся.

Їх слід протягом п`яти хвилин розчісувати масажною щіткою, потім ще п`ять хвилин розчісуйте їх від периферії до верхівки.

Все, ви готові до виходу в світ.