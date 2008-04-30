Росія не збирається відмовлятися від безоплатної медицини
Заява вибраного президента Росії
Вибраний президент РФ Дмитро Медведев завірив, що Росія не збирається відмовлятися від безкоштовної медицини, але вважає, що країні потрібна нова модель охорони здоров`я.
На зустрічі з колективом тижневика "АИФ", відповідаючи на питання журналістів він відзначив, що у всіх країнах своя традиція у області медицини - приклад, в США приватна модель, у Великобританії і ФРН - державна. "Ми повинні свою модель виробити - не в збиток якості охорони здоров`я і без відмови від безкоштовної медичної допомоги", - сказав Медведев. На думку вибраного президента, ситуація з охороною здоров`я в Росії гірше, ніж з освітою.
За його словами, Росія зберегла негативні риси радянської системи охорони здоров`я і наклала їх на найважчі ознаки ринкової економіки. "У нас в чистому вигляді мінуси, і майже немає плюсів", - відзначив Медведев, заявивши про необхідність створити нову модель охорони здоров`я в Росії.
Медведев відзначив, що за допомогою нацпроекта вдалося підтримати окремі сегменти системи охорони здоров`я, зокрема поставити нову техніку, автомобілі. "Це створило трохи кращі умови для надання медичної допомоги, але і тут попереду - величезна робота, може бути навіть трохи масштабніша, ніж в освіті", - вважає вибраний президент.