Росія не збирається відмовлятися від безоплатної медицини

Вибраний президент РФ Дмитро Медведев завірив, що Росія не збирається відмовлятися від безкоштовної медицини, але вважає, що країні потрібна нова модель охорони здоров`я.

На зустрічі з колективом тижневика "АИФ", відповідаючи на питання журналістів він відзначив, що у всіх країнах своя традиція у області медицини - приклад, в США приватна модель, у Великобританії і ФРН - державна. "Ми повинні свою модель виробити - не в збиток якості охорони здоров`я і без відмови від безкоштовної медичної допомоги", - сказав Медведев. На думку вибраного президента, ситуація з охороною здоров`я в Росії гірше, ніж з освітою.

За його словами, Росія зберегла негативні риси радянської системи охорони здоров`я і наклала їх на найважчі ознаки ринкової економіки. "У нас в чистому вигляді мінуси, і майже немає плюсів", - відзначив Медведев, заявивши про необхідність створити нову модель охорони здоров`я в Росії.

Медведев відзначив, що за допомогою нацпроекта вдалося підтримати окремі сегменти системи охорони здоров`я, зокрема поставити нову техніку, автомобілі. "Це створило трохи кращі умови для надання медичної допомоги, але і тут попереду - величезна робота, може бути навіть трохи масштабніша, ніж в освіті", - вважає вибраний президент.

ami-tass.ru