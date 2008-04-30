Більшість жінок дотримуються нездорового раціону харчування

Майже дві третини або 65% молодих американок мають ознаки неправильної харчової поведінки, харчуючись досить безладним чином - нерегулярно і незбалансовано. У 10% є симптоми небезпечних для здоров`я розладів харчової поведінки, типу анорексії і булімії. Такі дані були одержані в результаті огляду Університету Північної Кароліни серед жінок 25-45 років. Фізіологи виявили, що 75% жінок погодилися, що їх дієта далека від ідеальної; 67% жіночого населення країни пробує схуднути; 53% сидять на дієті, але мають абсолютно нормальну вагу; 16% харчуються тільки за допомогою тисячі калорій на добу або менше; 12% часто їдять, коли не голодні; 39% упевнені, що від сантиметрів на талії залежить їх особисте щастя, а 27% сильно турбуються, якщо повніють всього лише на два кілограми.

Дослідники були здивовані високим числом жінок, які займаються шкідливим очищенням організму в прагненні схуднути: понад 31%, намагаючись скинути зайві кілограми, викликали блювоту, використовуючи послаблюючі і сечогінні засоби. Більше половини жінок проводила подібні процедури кілька разів в тиждень, а багато - навіть щодня. Мешканки Америки в гонитві за довершеними фізичними формами вважають нормальними часто пропускати /37% - регулярно/ прийоми харчування і повністю виключати з раціону вуглеводи, повідомляють експерти. За їх словами, тоді як в суспільстві існує широко поширена думка, що схильність хронічній дієті зачіпає головним чином дівчаток-підлітків, статистичний аналіз довів, що 30-річні і 40-річні жінки так само часто страждають від анорексії.