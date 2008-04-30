Подаруйте волоссю здоров`я

Безумовно, забезпечити волоссю красу і здоров`я можна тільки завдяки ретельному догляду за ними, та і робити це слід правильно.

Ми хочемо запропонувати вашій увазі не тільки засоби, які допоможуть вам здійснювати якісний догляд за ними, але і повідати про можливості фену, який можна і потрібно використовувати не тільки як сушку для волосся.

Фен є прекрасним засобом і від грибка, оскільки часто причиною грибкових захворювань є банальна вогкість. А феном можна просушувати ноги після водних процедур, особливо це стосується міжпальцевих складок. Це допоможе вам в лікуванні грибкових захворювань і запобіжить їх появі.

Навіть біль в потиличній частині можна зняти за допомогою фену, для цього необхідно лише заколоти волосся ззаду і направити струмінь теплого повітря на ті ділянки, які є джерелами болю. Але, при цьому не слід підносити фен до голови ближче, ніж на десять сантиметрів, інакше можна пересушити не тільки волосся, але і шкіру.

Перейдемо до догляду безпосередньо за волоссям.

На першому етапі слідує їх ретельно розчесати, оскільки після миття вони обов`язково сплутаються.

Шампунь краще наносити двічі. Першим нанесенням ви змиєте з волосся пил і сало, а другим – дозволите своєму волоссю ввібрати в себе корисні компоненти миючого засобу. Намилювати голову слід теж правильно, а значить, робити це слід від коріння до кінчиків волосся. Такий напрям співпадає з напрямом зростання лусок, а, отже, не травмує волосся.

Секрет краси волосся індійських жінок полягає в тому, що миття голови здійснюється ними гарячою водою, а ось споліскують їх холодною водою.

Не варто робити акцент на косметичних засобах, які в широкому асортименті запропоновані торгівлею, можна приготувати засоби в домашніх умовах, які не поступатимуться промисловим по ефективності дії на волосся.

Для приготування домашньої маски для волосся вам потрібно буде узяти по одній чайній ложці касторової і реп`яхової олії, додати дві чайні ложки лимонного соку і всі інгредієнти ретельно перемішати. Суміш слід нанести на волосся і добре втерти її в кореневу частину, залиште маску на півтори години.

Після цього її слід змити теплою водою з додаванням яєчного жовтка.