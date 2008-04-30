В ООН вважають, що Росія не зможе вийти з демографічної кризи

Росія робить недостатні зусилля для того, щоб зменшити скорочення чисельності населення, що викликане надмірним споживанням алкоголю, поганим харчуванням і соціальними змінами.

Про це йдеться у доповіді ООН, повідомляє Gazeta.ru.

За словами керівника російського відділення Фонду ООН з населення Карла КУЛЕССА, через 40-50 років населення Росії може скоротитися з 142 млн. до 100 млн. осіб. «Немає причин вважати, що Росія може вийти з кризи і стабілізувати ситуацію», - наголошується у звіті.