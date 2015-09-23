Фармацевтичному ринку України загрожує колапс – експерти

Експерти вважають, що фармацевтичному ринку України загрожує колапс.

Як розповіли представники вітчизняного фармацевтичного бізнесу на прес-конференції в УНІАН, на сьогодні суб’єкти господарювання не можуть виконувати свої функції, насамперед, йдеться про стабільне та безперебійне постачання лікарських засобів, через відсутність зваженої та послідовної політики щодо структурного реформування органів державної влади.

Директор ВГО «Аптечна професійна асоціація України» Володимир Руденко зазначив, що відповідно до постанови № 609 Кабміну від 5 серпня 2015 року, функції ліцензування господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів покладено на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, однак вона й досі не створена.

«На сьогодні видача, переоформлення та анулювання відповідних ліцензій не проводиться. Жодна організаційна міра не була втілена у життя. Нова служба не створена і не діє. Як наслідок, на фармацевтичному ринку стався колапс через неможливість проведення господарської діяльності учасниками фармацевтичного ринку. Неможливо відкриття нових аптек, аптечних складів, зокрема, у сільській місцевості. Люди несуть збитки, це впливає на належне забезпечення людей лікарськими засобами. Водночас недобросовісні учасники ринку можуть безперешкодно відкривати нелегальні аптечні заклади. Контролю за цим немає», - зазначив Руденко.

За його словами, було направлено запити щодо критичної ситуації на фармринку до Кабінету міністрів, МОЗ, але жодної відповіді не отримано.

«Дана проблема обговорювалася із заступниками міністра МОЗ Павленко та Шафранським, іншими владними посадовцями. Вже місяць фармацевтичний ринок не може функціонувати нормально. Ми вбачаємо у цьому злий умисел. Хтось хоче дестабілізувати таку важливу соціальну сферу, як забезпечення населення лікарськими засобами», - наголосив Руденко.

Він підкреслив, що діяльність і координація органу, який би мав контролювати ринок ліків, спрямовується через міністра МОЗ.

«При бажанні МОЗ могло вплинути на ситуацію і давно відрегулювати цей стан і внести зміни до постанови Кабміну. Але лише переводить стрілки направо, наліво, тільки не визнають права на зміни за собою. МОЗу необхідно терміново і негайно ініціювати зміни до постанови Кабміну № 609 і тимчасово повернути функції ліцензування Державній службі лікарських засобів, яка зараз ліквідовується. Поки не створена нова служба її функції має хтось виконувати. Також Кабміну слід узгодити назву органу ліцензування, яка у кількох постановах має різні назви, щоб надалі уникнути юридичної колізії», - сказав Руденко.

Він закликав владу України повернутися «обличчям до людей» і не допустити, щоб були збої у забезпеченні лікарськими засобами нашого населення та лікарень.

Виконавчий директор Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників України (AIPM UKRAINE) Володимир Ігнатов, підкреслив, що на сьогодні процедура ліцензування імпорту – це абсолютно паперова процедура.

«Жодного смислу (щодо контролю якості, економічних стосунків) вона не несе. Через розрив державної влади, коли стара служба ліквідована, а нова не створена. Держава повністю втратила на цей проміжок контроль за фармацевтичним ринком. Немає служби, яка б контролювала ринок. Це створює загрозу для усіх. Ціла низка пацієнтів вже скоро можуть лишитися без ліків», - наголосив Ігнатов.