У Донецькій області 60% лікарень потребують ремонту

У Донецькій області на даний час майже 60% медичних установ потребують ремонту.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній держадміністрації, найбільше потребують капітального ремонту лікарні у сільській місцевості.

В обласному Управлінні охорони здоров`я зазначили, що минулого року були капітально відремонтовані в м. Донецьку – обласна травматологічна, дитяча клінічна, обласна туберкульозна лікарні і обласний протипухлинний центр; у м. Шахтарську – центральна районна лікарня; у м. Вугледарі – центральна міськлікарня.

Проте, за словами працівників управління, залишається незадовільною матеріально-технічна база більшості медустанов області. Майже 40% діагностичної і лікувальної апаратури вичерпали свій термін користування і потребують заміни.