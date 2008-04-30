ООН і Світовий банк: продовольча криза - безпрецедентна
11:36, 30 квітня 2008Країна
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Найуразливіша - міська біднота
Агентства ООН і Світовий банк (СБ) створять спільну робочу групу для боротьби з безпрецедентним зростанням цін на продовольство.
Як пише інтернет-видання Gazeta.ru, про це стало відомо після зустрічі глав агентств організації в Берні.
В ООН вважають, що зростання цін на основні продукти харчування вилилося в «безпрецедентний за своїми масштабами глобальний виклик», який торкнувся «найбільш уразливих» верств населення планети - міської бідноти.
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