Що зробити, щоб ”швидка” приїхала якнайшвидше

Існує спеціальна інструкція для тих, хто викликає невідкладну допомогу.

Отже, без зволікання потрібно викликати "103", якщо йдеться про гостру патологію, серйозну травму, раптове захворювання, різке погіршення стану хронічного хворого.

Додзвонившись, чітко повідомте операторові таку інформацію:

- Номер телефону, з якого ви дзвоните.

- Стать хворого.

- Вік хворого (якщо не знаєте точно - приблизний).

- Що і коли трапилося (якщо дорожня аварія, вкажіть приблизну кількість потерпілих, чи є серед них діти, яка тяжкість стану потерпілих).

- Які симптоми.

- Що ви вже зробили (уклали хворого, дали ліки і які саме).

- Адреса, де знаходиться хворий (якщо постраждав на вулиці, потрібно вказати чіткі орієнтири. Якщо в квартирі - місце найближчого заїзду до будинку, номер під`їзду, поверх, номер квартири, номер кодового замку).

- Своє прізвище.

Все це допоможе операторові розібратися, які лікарі потрібні хворому, а бригаді - швидше приїхати і допомогти. Пам`ятайте - фахівці швидкої допомоги не призначають постійне лікування. Вони надають екстрену допомогу, використовуючи сильнодіючі препарати.

За матеріалами "КП"