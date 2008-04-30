13-річна школярка з Чернігова померла після проби Манту

На міському кладовищі ”Яцево” в Чернігові 22 квітня поховали 13-річну Юлю Наводничу. Вона навчалася у восьмому класі школи N24. Дівчинка померла за три дні після того, як у школі їй зробили пробу Манту.

36-річна Валентина Наводніча, мати Юлі, розповідає, що на здоров’я донька не жалілася. Тільки в січні їй видалили апендикс.

— На вихідних ми збиралися садити картоплю в Лукашовці у моєї мами, — веде далі жінка. — Я поїхала ще в п’ятницю. Юля була у школі. Після обіду вона мені дзвонила. Каже: ”Можна я обіднім автобусом о 15.30 приїду? Нас у школі відпустили”. Говорю: ”Добре. Тільки тата треба попередити”. Донька приїхала о 16-й. Попросилася погуляти з подружкою. Вона взагалі-то у нас домашня дитина. Зі школи — додому. Займалася з сестрою Катею, навчала її англійської.

Коли Юля повернулася від подруги, родина сіла вечеряти.

— Усе свіже: картопля, яйця. Близько десятої доньці стало погано. Скаржилася, що живіт болить. Стала блювати, — згадує Валентина Іванівна. — Я поміряла температуру — 36,1. Думала, отруїлася. Вона сказала, що їла у школі булочку.

Рідні покликали місцеву фельдшерку. Вона припустила, що або їжа не засвоїлася, або організм формується.

— Проносу не було, тільки страшенна рвота, — згадує мати.

Вона дала доньці воду з марганцівкою, щоб промити шлунок. Перед сном — таблетку левоміцетину.

У суботу садили картоплю. Дівчину не взяли. Вона майже весь день проспала. Пила мінералку і чай. Їй полегшало. У неділю родина повернулася до Чернігова.

— Температури у Юлі не було. Вирішили, що в понеділок підемо до поліклініки, здамо аналізи. Думала, у доньки гастрит, — веде далі жінка. — Лягли спати у дві години ночі. Чую — Юля шорхається. Я до неї. ”Мені так погано, — каже, — поригати хочу, але не можу. І в туалет хочу”. Я потрогала живіт — твердий, зробила масаж. Вирішила викликати ”швидку”. Донька каже: ”Не треба. Уже лучше”. Але її знову почало нудити. Принесла їй тазик. Сама стала по мобілці викликати ”швидку”. Чую — Юля впала біля ліжка. З рота хлинула вода. Підняла, тормошу, щоб очнулась. Знову дзвоню у ”швидку”. Кажуть: ”Що ви, мамочка, крічітє? Єдєм”. Вулиця у нас заплутана. Побігла до сусіда Жені, попросила, щоб зустрів їх.

Лікарі приїхали і сказали, що дівчина вже кілька годин мертва.

— Та я півгодини тому з нею розмовляла, кажу їм. Я картала себе, що, поки бігала по ”швидку”, вона захлинулася рвотою. Накололи мене заспокійливим. О шостій ранку приїхали міліція й експерт.

У понеділок зробили розтин, але причини трагічного випадку не встановили. Мовляв, усі органи здорові. У свідоцтві вказано: синдром раптової смерті.

— Сказали, що схоже на хімічне отруєння. Зразки тканин внутрішніх органів узяли на дослідження. Результати будуть за місяць, — додає батько Михайло Васильович, 33 роки. — Ще в суботу на руці у Юлі помітив синю пляму, як п’ятак. Спитав, звідки синець. Вона сказала, що то в школі їм робили пробу Манту. Ще здивувався, що воно синє, а має бути рожевим.

Зазвичай повідомлення про щеплення чи пробу Манту школярам заносять у щоденники. Батьки кажуть, що в доньки нічого не було записано. У класі робили пробу Манту ще шістьом учням. Вони почуваються нормально.

— При чому тут проба? — обурюється шкільна медсестра 60-річна Клара Драніченко. — Того дня її зробили 150 учням. Приїздила з поліклініки спеціальна бригада.

Медсестра каже, що заходила до класу й оголошувала, щоб усі записали в щоденники про пробу і показали батькам:

— До п’ятого класу я сама записую. Тоді дивлюся, дозволяють батьки чи ні. Навіть якщо нічого не написано, питаю дитину, чи дозволили. Якщо каже ні, не робимо. Юля сказала, що мама їй дозволила.

— Проба Манту — введення легкої форми туберкульозу. Максимум, що вона може спровокувати — загальну слабкість, невисоку температуру, головокружіння. Нудота — це виняток, — каже столичний пульмонолог Лідія Тараленко. — У дівчинки могли проявитися якісь генетичні відхилення.

Із Тараленко погоджується Лариса Ярощук зі столичного Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського. Лікар підозрює, що разом із пробою Манту в Юлі Наводнічої міг активізуватися панкреатит — запалення підшлункової залози — пневмонія або менінгіт.

— Це збіг обставин, — додає лікар.

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