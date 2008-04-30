Чим корисний чай мате?

Чай може сприяти схудненню. Дієтологи радять, щодня замість сніданку пити зелений чай з медом. Річ у тому, що зелений чай відмінно виводить шлаки, а мед у свою чергу відмінно забезпечує енергією. Якщо ви вживатимете зелений чай перед кожним прийомом їжі, то вона краще перетравлюватиметься і добре засвоється. Крім того, після випитого чаю ви з`їсте менше. На жаль, у нас не дуже великою популярністю користується чай мате, а дарма. Мате допомагає людині перебороти несильне відчуття голоду. У цьому чаї міститься приблизно така ж кількість кофеїну, як і в каві, чай багатий на калій, що дозволяє регулювати вміст рідини в організмі, а гіркуватий смак гальмує апетит. Дієтологи радять пити цей чай, завжди, коли прокидається відчуття голоду.

Та і приготувати цей напій дуже просто. Для його приготування вам буде потрібно одну чайну ложку листя матеі залити однією чашкою гарячої, але не киплячої води. Слід також зазначити, що пити мате варто свіжоприготованим.