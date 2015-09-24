В Україну з візитом приїхали представники міжнародної неурядової організації "Lumos"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, вчора, 23 вересня, в Київ з Манчестера, Великобританія, прилетіли представники Британської організації «Lumos». Це міжнародна неурядова організація, заснована Дж. К. Роулінг у 2005 році, місією якої є покласти край системній інституалізації дітей з неблагополучних сімей у Європі.

Метою цього візиту є обговорення Регіонального плану дій з реформування послуг по захисту дітей на 2015-2020 рр. у Дніпропетровській області.

В рамках візиту представники «Lumos» планують провести зустрічі з партнерами, Світовим Банком, Дніпропетровською ОДА та Благодійним фондом Ріната Ахметова. Сьогодні вони відправляться у Дніпропетровську область, де відвідають Малий Груповий Будиночок і Центр підтримки сімей і дітей «Добре вдома», який був відкритий Фондом Ріната Ахметова в партнерстві з Представництвом благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні.

В Дніпропетровській області «Lumos» спільно з Фондом Ріната Ахметова провели дослідження щодо реформування інтернатних закладів «Перехід від системи утримання дітей в інтернатних закладах до комплексу локальних послуг, орієнтованих на індивідуальні потреби дітей та їх сімей», результати якого були презентовані в минулому році.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області з травня 2011 року Фонд Ріната Ахметова спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією реалізує проект «Родина для дитини».