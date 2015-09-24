Комісія МОЗ ухвалила рішення про направлення на лікування за кордоном 12 осіб

Комісія Міністерства охорони здоров’я ухвалила рішення про направлення на лікування за кордоном 12 осіб, у тому числі одного учасника антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, таке рішення було прийнято 23 вересня на засіданні Комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон під головуванням заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Перегінця.

Комісія розглянула 50 справ громадян України. Згідно з рішенням, 12 осіб, з яких четверо дітей, поставлено на облік хворих, що потребують лікування за кордоном.

Також прийнято рішення стосовно оплати лікування за кордоном 12 осіб, з них шестеро дітей і один учасник АТО. Оплата лікування буде здійснена за рахунок коштів державного бюджету.

Як повідомлялося, до зарубіжних клінік за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються громадяни для отримання медичної допомоги, в основному з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України.