Штаб Ахметова представив оновлену Гуманітарну карту ситуації і потреб Донбасу

13:17, 24 вересня 2015
Країна
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Гуманітарна карта Донбасу: основна потреба населення – медикаменти.

Значительно улучшилась ситуация с продуктами питания и бытовыми товарами по сравнению с первым полугодием 2015 года / Фото: Гуманитарный штаб

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» представили оновлену Гуманітарну карту ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. В основі оновленої карти – дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного на початку вересня 2015 року. Проект став одним з найбільш важливих інструментів реалізації поставленого перед Штабом завдання – надавати допомогу ефективно і там, де вона найбільше потрібна.

Читайте такожШтаб Ахметова відправив на Донбас 100 автоколон з наборами виживанняВ новому дослідженні крім основних потреб у продуктах, медикаментах і продовольчих товарах, фахівці КМІС вивчили якість і доступність питної води, ситуацію у сфері освіти та працевлаштування, рівень безробіття. Особливу увагу приділено роботі шкіл і дитячих садків, а також обізнаності населення щодо мінної безпеки.

Основні потреби

«Основні результати нового дослідження говорять про те, що люди оцінюють загальну ситуацію, в якій вони живуть, набагато краще, порівняно з минулим роком і всіма попередніми дослідженнями. 2/3 вважають, що жити важко, але можна терпіти. Спостерігається значне зменшення кількості тих, хто вважає, що «терпіти вже неможливо» (12%), – повідомила Наталія Харченко, виконавчий директор КМІС. – Поліпшення ситуації в містах відзначили 44% опитаних, а погіршення – лише 2%. Очевидно, це пов'язано з припиненням бойових дій. У червні 36% відповіли, що в їх місті ведуться бойові дії, у вересні – тільки 7%. За словами респондентів, з кінця серпня в більшості міст встановилося фактичне перемир'я».

Також значно покращилася ситуація з продуктами харчування та побутовими товарами порівняно з першим півріччям 2015 року. Тим не менш, третина опитаних відчувають нестачу продуктів, а чверть – основних непродовольчих товарів. Ситуація з медикаментами залишається стабільно важкою. 50% місцевих жителів потребують ліків. У дефіциті медикаменти першої необхідності: антибіотики, серцево-судинні препарати, засоби для діабетиків, жарознижуючі і антисептики. Причина – обмеження на провезення медпрепаратів через лінію дотику.

Читайте такожВ Україну з візитом приїхали представники міжнародної неурядової організації "Lumos" «Те, що деякі мешканці Донецької та Луганської областей говорять про поліпшення ситуації можна пояснити рядом причин, – вважає Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. – По-перше, війна триває вже півтора року і як це не страшно говорити, люди звикли. Звикли жити погано. І тому найменше поліпшення або навіть відсутність погіршень сприймаються з великою радістю і надією. По-друге, останні кілька тижнів на Донбасі дотримується крихке перемир'я. По обидві сторони лінії зіткнення практично не чутні вибухи і постріли. Після довгих місяців активних бойових дій, люди отримали можливість спокійно спати, ходити на роботу і в школу, зустрічатися з друзями. По-третє, на поліпшення ситуації вплинула і діяльність гуманітарних місій. Завдяки підтримці Гуманітарного штабу та інших організацій, місцеві жителі відчувають себе більш впевнено. Вони знають, що є ті, хто про них не забудуть і не кинуть напризволяще».

Ситуація у сфері освіти

Порівняно з минулим роком, ситуацію в освіті можна характеризувати як задовільну. Основні проблеми для шкіл – це потреба в будматеріалах для ремонтних робіт і відсутність необхідних підручників. Крім того, в школах і дитсадках одноманітне харчування (каші і супи). Не вистачає свіжого м'яса, риби, молочних продуктів та фруктів.

Основна проблема для батьків – це високі ціни на необхідні дитині для навчання речі і потребу навчальних закладів у фінансуванні з боку батьків (ремонт, харчування).

Дитсадки працюють до 18:00, в школах функціонують групи продовженого дня. Доступні послуги психологів. У зв'язку з ситуацією в регіоні є потреба у введенні додаткових тематичних занять з безпеки.

Проблеми працевлаштування

Основна причина втрати роботи – закриття або переїзд підприємства. При цьому безробітні не шукають роботу в інших містах. Працевлаштовані респонденти працюють переважно не за фахом, деякі – на менш кваліфікованій роботі.

Найбільш поширений метод пошуку роботи – через знайомих. Основний критерій при виборі роботи – регулярність виплат заробітної плати. Зарплата, яку зараз отримують місцеві жителі, в середньому нижча в 2 рази, ніж до конфлікту. На даний момент найбільше постраждали працівники промисловості та шахт, торгівлі, співробітники бюджетних організацій. Вони або втратили роботу, або їх заробітна плата значно зменшилася, відзначають експерти КМІС.

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