Майже 70% жителів окупованих територій вважають, що жити там важко, але можна терпіти

69% жителів територій, непідконтрольних Україні, вважають, що жити в окупованих населених пунктах важко, але можна терпіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко, презентуючи оновлені «Дослідження потреб гуманітарної допомоги жителів Донецької та Луганської областей», що проводилися на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За її словами, порівняно з минулим періодом, зміна ситуації в непідконтрольних містах оцінюється їх жителями значно позитивніше.

Читайте такожШтаб Ахметова представив оновлену Гуманітарну карту ситуації і потреб Донбасу«У вересні оцінка жителів міст, які найбільше постраждали, покращилася порівняно з минулим роком. Поліпшення відзначили 44% опитаних, а погіршення - лише 2%. Це пов'язано з припиненням бойових дій: у червні 36% відповіли, що в їх місті ведуться бойові дії, у вересні – 7%. Дві третини жителів – 69% - вважають, що жити важко, але можна терпіти», - сказала Харченко.

Також експерт відзначила, що на сьогодні спостерігається зниження кількості тих людей, які вважають, що «терпіти важке становище вже неможливо» - з 43% у грудні 2014 року до 12% у вересні 2015 року.

«Наприкінці серпня встановилося крихке перемир'я, і це дуже вплинуло на оцінку людей. Покращилася ситуація з продуктами, побутовими товарами», - повідомила Харченко.

Дослідження проводилося на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і "Допоможемо ТБ" з 2 по 11 вересня 2015 року.

У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької та Луганської областей. Опитування були проведені КМІС методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). Були опитані особи віком старше 18 років.

У вересні було опитано 2100 респондентів у 30 найбільш нужденних містах. Опитування в Станиці Луганській та Первомайську провести фактично не вдалося через вкрай низьку доступність населення до телефонного зв'язку: у цих містах було проведено всього 18 інтерв'ю. Для цих міст не виконувалися окремо розрахунки потреб гуманітарної допомоги та рівня міграції.

В опитуваннях, проведених з жовтня 2014 р. по вересень 2015 р., вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, ситуація з роботою медичних, освітніх установ, комунікацій.