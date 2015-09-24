Третині жителів непідконтрольних Україні територій не вистачає основних продуктів харчування - дослідження

Третині жителів непідконтрольних Україні територій не вистачає основних продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко, презентуючи оновлені «Дослідження потреб гуманітарної допомоги жителів Донецької та Луганської областей», що проводилися на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

«Хоча у вересні покращилася ситуація з продуктами харчування та побутовими товарами порівняно з першим півріччям 2015 року, однак третина опитаних кажуть, що їм не вистачає базових продуктів, а чверть – основних непродовольчих товарів. Спостерігається дефіцит свіжих молочних і м'ясних продуктів, рослинна олія, крупи, консерви залишаються затребуваними», - сказала Харченко.

За словами наукового співробітника Київського міжнародного інституту соціології Дар'ї Пирогової, респонденти відзначали, що на підконтрольних територіях України у продажу є всі базові продукти харчування.

Читайте такожШтаб Ахметова представив оновлену Гуманітарну карту ситуації і потреб Донбасу«Ціни залишаються високими, а доходи низькі, нестабільні, тому купівельна спроможність низька. Залишається залежність від гуманітарної допомоги. Жителі регіону користуються як супермаркетами, так і ринками, стихійними точками продажу місцевої сезонної сільськогосподарської продукції. Орієнтуються на найбільш вигідну ціну», - сказала Пирогова.

Вона відзначила, що є дефіцит продуктів дитячого харчування, також у невеликих райцентрах у дефіциті свіже м'ясо, молоко, риба.

«Ми можемо констатувати, що з червня спостерігається зростаюча тенденція: на прилавках магазинів все більше російських і білоруських продуктів. Змінюється якість продовольчих товарів, їх асортимент і постачальники», - сказала Пирогова.

Також експерт відзначила, що в основному всі промислові товари доступні, але купівельна спроможність низька у зв'язку зі зростанням цін на 100% порівняно з минулим роком.

«В першу чергу люди витрачають гроші на їжу і ліки, тому дуже раді допомозі з побутовими товарами. Господарські товари та одяг купуються стихійно в «човників», які закуповують товар на українській території. У невеликих містах є труднощі з придбанням засобів гігієни: памперсів, гігієнічних тампонів. Є гостра потреба в будматеріалах, а також утеплювальних матеріалах. Їх вартість часом непідйомна для населення регіону, а асортимент порівняно невеликий», - відзначила експерт.

Дослідження проводилося на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і "Допоможемо ТБ" з 2 по 11 вересня 2015 року.

У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької і Луганської областей. Опитування були проведені КМІС методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). Були опитані особи віком старше 18 років.

У вересні було опитано 2100 респондентів у 30 найбільш нужденних містах. Опитування в Станиці Луганській та Первомайську провести фактично не вдалося через вкрай низьку доступність населення до телефонного зв'язку: у цих містах було проведено всього 18 інтерв'ю. Для цих міст не виконувалися окремо розрахунки потреб гуманітарної допомоги та рівня міграції.

В опитуваннях, проведених з жовтня 2014 р. по вересень 2015 р., вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, ситуація з роботою медичних, освітніх установ, комунікацій.