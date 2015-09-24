У містах, непідконтрольних Україні, немає життєво необхідних ліків. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор Гуманітарному штабу Ріната Ахметова Римма Філь в ході презентації результатів оновленого «Дослідження потреб гуманітарної допомоги жителів Донецької і Луганської областей», що проводилося на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

За словами Філь, медикаменти залишаються найгострішою потребою людей, які проживають на підконтрольних територіях.

Читайте такожТретині жителів непідконтрольних Україні територій не вистачає основних продуктів харчування - дослідження

«Половина опитаних кажуть про брак ліків, насамперед, серцево-судинних препаратів, інсулінів, антибіотиків, протисудомних, жарознижувальних та антисептиків. Ці медикаменти у великому дефіциті або реалізуються за завищеними цінами. Це не просто хвилює жителів Донбасу, а становить реальну загрозу їх життя. Така ситуація склалася внаслідок обмежень на ввезення ліків на непідконтрольну територію. Зі свого боку, гуманітарні місії не мають можливості безперешкодно й оперативно завозити медикаменти на непідконтрольну територію і доставляють їх тільки невеликими партіями через волонтерів», - сказала Філь, підкресливши, що особливо відчувається дефіцит інсуліну.

Вона наголосила, що штаб Ахметова в дуже складних умовах продовжує допомагати жителям окупованих територій, надаючи кардіопрепарати, інсулін, тест-смужки (дітям), надає адресну допомогу.

«19 дітей постраждали в результаті розриву невпізнаних об'єктів (мін або гранат), які вони знаходили на полях, біля житлових секторів або з цікавості приносили додому. З них 4 дитини загинули. Всім пораненим дітям штаб надає допомогу на лікування та реабілітацію. Всього з початку роботи штабу адресну допомогу надано більш як 22 тисячам осіб», - сказала Філь.

Читайте такожШтаб Ахметова представив оновлену Гуманітарну карту ситуації і потреб Донбасу

За її словами, дані дослідження КМІС свідчать про те, що робота гуманітарних місій реально допомагає людям вижити.

«Зниження потреб в умовах блокади сталося в результаті ефективної роботи всіх волонтерів, міжнародних організацій та Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За весь час роботи з серпня 2014 року штаб Ахметова відправив на Донбас 101 автоколону. Це більш як 60 тисяч тонн продуктів. Завдяки чому 500 тисяч пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей щомісяця отримують допомогу штабу», - сказала Філь.

Вона поінформувала, що за весь час роботи (з серпня 2014 року) Гуманітарний штаб надав допомогу продуктами 845 тисячам осіб, за рік з гаком дорослим видано 4 млн 570 тис. наборів для виживання і понад 335 тисяч дитячих наборів.

Як повідомляв УНІАН, дослідження показало, що 69% жителів територій, непідконтрольних Україні, вважають, що жити в окупованих населених пунктах важко, але можна терпіти. Також, за даними опитування, третині жителів непідконтрольних Україні територій не вистачає основних продуктів харчування.

Дослідження проводилося на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і "Допоможемо ТБ" з 2 до 11 вересня 2015 року.