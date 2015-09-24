У провідних національних медичних інститутах домінує приватний інтерес - активісти

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН сказав голова ГО «Санація медицини» Андрій Диняк.

«Після перемоги Революції гідності, проблеми у сфері медицини не зникли. Очікування протирічать дійсності. Поки виконавчі і законодавча влада намагаються працювати на систему згори до низу, у системоутворюючих одиницях продовжує панувати свавілля. Вони лишаються самі по собі і тому мають можливість робити все, що вони хочуть. Тривожна інформація надходить з національних інститутів. З інститутів, які є елітою української медицини… Домінує приватний інтерес – паразитувати на державній власності», - сказав він.

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За словами Диняка, така ситуація спостерігається у Національному інституті хірургії імені Шалімова, Національному інституті імені Амосова та Національному медичному університеті імені Богомольця. На його думку, саме у цих інститутах, сьогодні потрібно створити громадські ради.

«Адже сьогодні там немає доступу до публічної інформації. Ми не можемо заглянути в інститут і подивитись, що там відбувається. У нас немає туди ніякого доступу. В цьому і проблема. Немає громадської ради. Було б непогано створити громадську раду безпосередньо в інституті, щоб вони були нашим віконцем і ми володіли інформацією чи добре там працюють і піклуються про населення», - додав він.

У свою чергу голова незалежної профспілкової організації Національного інституту раку Андрій Семиволос наголосив на тому, що допоки медичні працівники самі не почнуть відстоювати свої права та не пропонуватимуть зміни, ситуація у системі охорони здоров’я, лишатиметься на нинішньому рівні.

«Допоки ми самі не почнемо відстоювати свої права, не пропонуватимемо зміни, ніяких змін не буде. Одним з найкращих інструментів – є профспілковий рух. На жаль, ті профспілки, які були організовані в Радянському Союзі, практично не можна назвати професійними, бо вони не відстоюють інтересів робітників, не захищають і є лише інструментом тиску на своїх підлеглих, збирають кошти.. Хоча будь-яка така організація повинна бути направлена на соціальний діалог – допомагати колективу розвиватись… Якщо медичні працівники не будуть активно і відкрито заявляти про свої позиції, створювати незалежні профспілковий рух, доносити інформацію до мас і своїм прикладом надихати співробітників – ніяких змін не буде», - сказав він.