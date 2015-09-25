Жінка стала головним годувальником у сім'ях, які проживають в окупованих містах Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Дар’я Пирогова під час презентації результатів оновленого «Дослідження потреб гуманітарної допомоги жителів Донецької та Луганської областей», що проводилося на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

За її словами, соціологи відзначають зміну ролі чоловіка і жінки.

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«Раніше «добувачем» був чоловік, який працював на великому підприємстві та міг отримувати до 10 тис. грн. Зараз дохід сім'ї залежить від того, хто може знайти роботу. Основним «добувачем» у сім'ї на підконтрольних територіях стає той, у кого є робота. А це, як правило, жінка. Дуже часто чоловік залишається вдома, веде домашнє господарство. Ролі помінялися. А жінка може працювати в торгівлі, сфері освіти», - сказала Пирогова.

Вона відзначила, що ролі в сім'ях змінюються, так люди пристосовуються до ситуації.

За словами Пирогової, основною сферою зайнятості жителів непідконтрольних Україні територій є торгівля.

«Основними сферами зайнятості є торгівля, приватні перевезення, державна служба. Багато підприємств і шахт все ще не відновили роботу, через що жителі залишаються без постійного джерела доходів, наприклад, у Горлівці», - сказала Пирогова.

Вона відзначила, що зникнення робочих місць на великих промпідприємствах змушує багатьох жителів Донбасу зайнятися сільськогосподарською діяльністю і риболовлею, з подальшою реалізацією продуктів/улову на стихійних ринках.

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«Проблема фізичного виживання вже не стоїть так гостро, як навесні. Респонденти відзначають, що пошуки роботи займають від 3 до 7 місяців, шукають через знайомих. При виборі пропозицій розмір зарплати на першому місці не стоїть, лише регулярність її виплати, тому що пропонують роботу без оплати або з її невизначеною відстрочкою. Зарплата стала значно нижчою порівняно з тією, що була до конфлікту, – 1,5 тис.-2 тис. грн або еквівалент російськими рублями», - сказала Пирогова.

Дослідження проводилося на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і "Допоможемо ТБ" з 2 по 11 вересня 2015 року.

У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької та Луганської областей. Опитування були проведені КМІС методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). Були опитані особи віком старше 18 років.

У вересні було опитано 2100 респондентів у 30 найбільш нужденних містах. Опитування в Станиці Луганській та Первомайську провести фактично не вдалося через вкрай низьку доступність населення до телефонного зв'язку: у цих містах було проведено всього 18 інтерв'ю. Для цих міст не виконувалися окремо розрахунки потреб гуманітарної допомоги та рівня міграції.

В опитуваннях, проведених з жовтня 2014 р. по вересень 2015 р., вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, ситуація з роботою медичних, освітніх установ, комунікацій.