Як працює стрес

При цьому, спочатку функції кортизолу ( як і всього іншого в нашому організмі) суто позитивні.

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Кортизол допомагає подолати стрес, сприяє кращій концентрації, заряджає бадьорістю і бореться з алергією.

Якщо рівень кортизолу в нормі:

Вас переслідує почуття задоволення;

Вас абсолютно влаштовує ваше життя;

Вам комфортно у власному тілі, вас важко зіштовхнути з місця.

Якщо рівень кортизолу підвищено:

Ви ніяк не можете виспатися;

Поганий настрій постійно вас переслідує;

Ви постійно відчуваєте втому і виснаження;

У вас виріс животик.

Що відбувається, коли підвищений рівень кортизолу?

Підвищується рівень цукру в крові.

Знижується рівень дофаміну і серотоніну.

Уповільнюється обмін речовин, через що з'являються жирові відкладення на талії та животі.

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М'язи навколо очей постійно напружені, тому з'являються зморшки.

Руйнуються м'язові тканини.

Щоб уникнути підвищення рівня кортизолу в крові слід відмовитися від таких продуктів: кофеїн, алкоголь, глютен.

Як знайти гармонію: вчимося контролювати гормон стресу

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Пийте більше води. Стресова реакція може бути наслідком зневоднення, цим і провокується підвищення рівня кортизолу в організмі.

Харчуйтеся правильно. У пріоритеті білкова їжа і продукти з пробіотиками, уникайте вживання цукру і рафінованих вуглеводів. Ідеальне поєднання – білки, складні вуглеводи і жири.

Більше гуляйте на природі. Доведено, що прогулянки на свіжому повітрі знижують рівень гормону стресу. Важливо насолоджуватися перебуванням серед дерев і красою навколишньої місцевості.

Не допускайте фізичних і розумових перевантажень.