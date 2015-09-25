Як працює стрес
Все починається з того, що з гіпофіза до нарниркових залоз надходить сигнал (гормон), що закликає до роботи кортизол, який негайно починає діяти.
Якщо рівень кортизолу високий, ви постійно відчуваєте втому і виснаження / Фото: Гуманітарний штаб «Допоможемо»
При цьому, спочатку функції кортизолу ( як і всього іншого в нашому організмі) суто позитивні.
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Кортизол допомагає подолати стрес, сприяє кращій концентрації, заряджає бадьорістю і бореться з алергією.
Якщо рівень кортизолу в нормі:
Вас переслідує почуття задоволення;
Вас абсолютно влаштовує ваше життя;
Вам комфортно у власному тілі, вас важко зіштовхнути з місця.
Якщо рівень кортизолу підвищено:
Ви ніяк не можете виспатися;
Поганий настрій постійно вас переслідує;
Ви постійно відчуваєте втому і виснаження;
У вас виріс животик.
Що відбувається, коли підвищений рівень кортизолу?
Підвищується рівень цукру в крові.
Знижується рівень дофаміну і серотоніну.
Уповільнюється обмін речовин, через що з'являються жирові відкладення на талії та животі.
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М'язи навколо очей постійно напружені, тому з'являються зморшки.
Руйнуються м'язові тканини.
Щоб уникнути підвищення рівня кортизолу в крові слід відмовитися від таких продуктів: кофеїн, алкоголь, глютен.
Як знайти гармонію: вчимося контролювати гормон стресу
Дихайте! Коли відчуваєте, що стрес починає підкрадатися – зробіть 10 вдихів і видихів, і відчуйте миттєве полегшення.
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Пийте більше води. Стресова реакція може бути наслідком зневоднення, цим і провокується підвищення рівня кортизолу в організмі.
Харчуйтеся правильно. У пріоритеті білкова їжа і продукти з пробіотиками, уникайте вживання цукру і рафінованих вуглеводів. Ідеальне поєднання – білки, складні вуглеводи і жири.
Більше гуляйте на природі. Доведено, що прогулянки на свіжому повітрі знижують рівень гормону стресу. Важливо насолоджуватися перебуванням серед дерев і красою навколишньої місцевості.
Не допускайте фізичних і розумових перевантажень.