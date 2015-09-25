Терористи не пустили в Донецьк гуманітарну допомогу від Червоного Хреста

11:45, 25 вересня 2015
Країна
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Терористи не пустили в Донецьк 8 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Красный крест / dt.ua

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, 24 вересня близько 15.00 через контрольний пункт в’їзду/виїзду «Бугас» на територію, яка тимчасово контролюється незаконними збройними формуваннями, прослідувало 8 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від МКЧХ.

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Однак через три години ці транспортні засоби з продуктами харчування та засобами гігієни повернулися назад, оскільки терористи з невідомих причин їх не пропустили.

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