Вакцина проти поліомієліту вже є в Україні в повному обсязі

На склади ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я надійшла друга партія живої оральної вакцини проти поліомієліту ОПВ, виробництва Санофі Пастер (Франція).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

«Партія 2 млн 200 тис. доз надана Україні в якості гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ», - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що це залишок від загального обсягу гуманітарної допомоги, що становить 1,1 млн доз інактивованої – ІПВ та 3,7 млн доз живої – ОПВ вакцини проти поліомієліту.

«Перша партія зайшла в Україну в травні поточного року. Ця кількість дозволить провести щеплення більше ніж 3 млн дітей по всій Україні», - зазначили в МОЗ.

Читайте такожМенше третини матерів в Україні знають, що поліомієліт може призвести до паралічу дитини У відомстві наголосили, що вакцина готова до розвезення по регіонах і буде використана в рамках проведення додаткової турової імунізації дітей проти поліомієліту після відповідного урядового розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Тоді ситуацію було класифіковано як спалах хвороби в регіоні.

Читайте такожМОЗ підтверджує спалах поліомієліту в Україні3 вересня у МОЗ заявили, що сертифікована ВООЗ лабораторія підтвердила, що захворювання двох дітей на Закарпатті було викликано вірусом, похідним від вакцинного штаму, та підтверджено циркуляцію вірусу, що, відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, прирівнюється до спалаху поліомієліту.

Пізніше в МОЗ повідомили, що масова імунізація дітей проти поліомієліту розпочнеться із Закарпатської області. Кампанія зі щеплення дітей з використанням оральної поліовакцини пройде у три раунди: перший розпочнеться із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей. Протягом двох тижнів буде охоплено усі регіони країни. У першому і другому раундах буде вакциновано дітей до 6 років, у третій раунд буде включено дітей до 10 років. Імунізацією має бути охоплено 95% дітей в країні.