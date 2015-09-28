Сьогодні перед світанком зійшов "Кривавий Місяць": повня, супермісяччя і затемнення (фоторепортаж)

У ніч на понеділок, 28 вересня, астрологи обіцяли мешканцям Землі рідкісне небесне явище під назвою «Кривавий Місяць», що трапляється раз в два або три десятиліття - це коли тінь Землі кидає червоний відблиск на «збільшений» Місяць, яке ще називають «супермісяччя» (це відбувається, коли орбіта Місяця знаходиться ближче до Землі, що робить його більш яскравим, ніж зазвичай).

Як передає Радіо Свобода з посиланням на NASA, при ясному небі «Кривавий Місяць» могли побачити жителі Північної і Південної Америки, Європи, Африки, частини Західної Азії і східної частини Тихого океану.

«Кривавий Місяць» тривав менш як дві години і почав своє сходження в ніч на 28 вересня, приблизно о 3 годині ночі за київським часом.

Востаннє таке явище було більш як 30 років тому, а наступне буде не раніше 2033.

Повне місячне затемнення 28 вересня 2015 стало останнім у серії чотирьох повних місячних затемнень 2014 – 2015 років, повідомляє lenta.ru.