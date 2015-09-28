Квіташвілі не виключив, що ВР повторно розгляне його заяву про відставку
Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.
Міністр охорони здоров'я України Александр Квіташвілі заявляє, що не відкликав свою заяву про відставку, і не виключає, що її буде повторно розглянуто Верховною Радою на наступному пленарному тижні (найближчий пленарний тиждень розпочнеться з 6 жовтня - УНІАН).
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу.
"Я думаю, що поставиться це питання на голосування в парламенті -УНІАН), тому що я не відкликав свою заяву про відставку. Напевно, розглядатиметься на наступному пленарному тижні » - сказав міністр.
За словами Квіташвілі, він продовжить діяльність, спрямовану на реформування сфери охорони здоров'я в Україні, навіть після звільнення з посади міністра.
Як повідомляв УНІАН, 30 червня лідер фракції «Блоку Петра Порошенко» Юрій Луценко, виступаючи в парламенті, заявив, що у його політсили багато запитань «у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я». БПП «не може терпіти бездіяльність, яка спостерігається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві».
Того ж дня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.
Читайте такожВерховна Рада не звільнила Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я2 липня Квіташвілі повідомив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України і оголосив, що написав заяву.
Раніше Комітет ВР з питань охорони здоров'я визнав роботу МОЗ незадовільною і 2 липня рекомендував парламенту розглянути проект постанови про звільнення Квіташвілі.
17 вересня Верховна Рада не підтримала проект постанови про звільнення Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я. За це рішення проголосували 170 народних депутатів з 326, зареєстрованих у сесійній залі.