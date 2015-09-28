Квіташвілі не виключив, що ВР повторно розгляне його заяву про відставку

Міністр охорони здоров'я України Александр Квіташвілі заявляє, що не відкликав свою заяву про відставку, і не виключає, що її буде повторно розглянуто Верховною Радою на наступному пленарному тижні (найближчий пленарний тиждень розпочнеться з 6 жовтня - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу.

"Я думаю, що поставиться це питання на голосування в парламенті -УНІАН), тому що я не відкликав свою заяву про відставку. Напевно, розглядатиметься на наступному пленарному тижні » - сказав міністр.

За словами Квіташвілі, він продовжить діяльність, спрямовану на реформування сфери охорони здоров'я в Україні, навіть після звільнення з посади міністра.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня лідер фракції «Блоку Петра Порошенко» Юрій Луценко, виступаючи в парламенті, заявив, що у його політсили багато запитань «у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я». БПП «не може терпіти бездіяльність, яка спостерігається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві».

Того ж дня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.

Читайте такожВерховна Рада не звільнила Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я2 липня Квіташвілі повідомив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України і оголосив, що написав заяву.

Раніше Комітет ВР з питань охорони здоров'я визнав роботу МОЗ незадовільною і 2 липня рекомендував парламенту розглянути проект постанови про звільнення Квіташвілі.

17 вересня Верховна Рада не підтримала проект постанови про звільнення Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я. За це рішення проголосували 170 народних депутатів з 326, зареєстрованих у сесійній залі.