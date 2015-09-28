Проблему куріння вирішить скорочення ризику, а не ліки і заборони - експерт

Куріння є одним з головних факторів ризику, якому можна запобігти, у розвитку серцево-судинних захворювань – причини смертності №1 в Україні. Про це заявив під час перебування в Україні напередодні Всесвітнього дня серця всесвітньо відомий кардіолог і експерт з проблеми тютюнокуріння, дослідник Центру кардіохірургії ім. Онассіса (Афіни, Греція) доктор Константінос Фарсалінос, повідомляє ukranews.com.

За словами експерта, зниження шкоди до 95% досягається за рахунок добровільного переходу курців на менш шкідливі замінники. Цей підхід не вимагає ні державних витрат, ні законодавчого примусу, тому він дозволив досягти найбільш високих показників щодо скорочення куріння в Швеції і Великобританії, де поширеність куріння не перевищує 11-20%.

Одностороннє введення сліпих заборон і підвищення цін на сигарети веде до розвитку чорного ринку, а не зменшення поширення куріння, стверджує доктор Фарсалінос.

"Ліки від куріння є непривабливими і дорогими для самих курців, тому ними ніхто не хоче користуватися. Тоді як електронні сигарети і системи нагрівання тютюну, якраз навпаки, привабливі для курців – вони дають такі ж відчуття, як від куріння, але вони на 90-95% менш шкідливі", - вважає експерт.

За його даними, ефективність ліків проти куріння не перевищує 20%, в той час як альтернативні нікотинові продукти зниженого ризику, такі як електронні сигарети і системи нагрівання тютюну, дозволяють повністю відмовитися від сигарет у більш, ніж 55% випадків.

Раніше, МОЗ Великобританії визнало, що використання електронних сигарет на 95% менш шкідливе, ніж куріння.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2015 році в Україні палять 45% дорослого чоловічого населення, і майже 11% дорослих жінок. В країні спостерігаються високі показники поширення паління серед підлітків і молоді, а також зростаюча динаміка куріння серед жінок.