Завтра відбудеться прес-брифінг "День усиновлення в Україні. Програма "Сирітству – ні!"

Завтра, 30 вересня, 12:00-13:00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-брифінг Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. В ході заходу керівник проекту Дар'я Касьянова представить інформацію про результати роботи одного з основних проектів благодійного Фонду Ріната Ахметова «Сирітству – ні!». Які тенденції національного усиновлення? Інтернат або прийомна сім'я? Як українці приймають дітей з Донбасу? На ці та інші запитання будуть дані відповіді під час брифінгу.

Також координатор штабу Римма Філь підведе підсумки роботи Штабу у вересні та розповість про плани на жовтень.

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При Штабі працює гаряча лінія – єдиний багатоканальний телефон 0800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.