Міське озеленення врятує дітей від астми

Діти, які живуть на вулицях з великою кількістю дерев, рідше хворіють на астму, показав огляд "Journal of Epidemiology and Community Health" /США/. Фахівці аналізували рівні захворюваності астмою протягом п`яти років в різних районах Нью-Йорка серед дітей і підлітків до 15 років.

При збільшенні щільності розташування дерев на вулицях показники дитячої астми значно падали: за наявності 343 дерев на квадратний кілометр поширеність хвороби зменшувалася майже на чверть. Дерева важливі для поліпшення якості повітря і очищення від екологічних забруднювачів, говорять епідеміологи. Між 1980 і 2000 роками показники діагнозу дитячої астми виросли в Америці на 50% . До 2017 року влади Нью-Йорка планують посадити в місті мільйон додаткових дерев.

ami-tass.ru