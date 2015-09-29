Генпрокуратуру просять дати правову оцінку МОЗ за поширення інформації про нібито спалах поліомієліту

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль сьогодні звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням дати правову оцінку керівництву Міністерства охорони здоров'я України, яке активно поширювало інформацію про нібито спалах поліомієліту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Закарпатської ОДА, у зверненні Москаль наголошує на тому, що жодного випадку поліомієліту на Закарпатті не виявлено, а повідомлення керівництва МОЗ про “спалах” цього небезпечного поліовірусу виявилися недостовірними.

«Є обґрунтовані підозри, що псевдосенсація була роздута цілеспрямовано. Отриману з-за кордону велику партію вакцини від поліомієліту фахівці МОЗ зберігали з порушенням температурного режиму, допустили її розмороження, після чого повторно заморозили, хоча це не передбачено інструкцією. А далі заново заморожену вакцину вирішили швиденько використати, для чого й було організовано інформаційну атаку про “спалах поліомієліту на Закарпатті», - повідомляє у зверненні голова ОДА.

Читайте такожВакцина проти поліомієліту вже є в Україні в повному обсязіМоскаль також додає, що представники міністерства погрожували закарпатським лікарям. «Аби провести свій сумнівний експеримент, заступники міністра МОЗ телефонували в Ужгород і вимагали від головних лікарів підтвердження діагнозу “поліомієліт”, погрожуючи їм звільненням», - уточнює він.

Керівник області також інформує Генпрокуратуру, що закарпатські фахівці не піддалися на тиск, і згодом їхню правоту підтвердили результати експертиз і досліджень.

«Я звернувся до Генпрокурора України з проханням дати правову оцінку керівництву МОЗ, яке роздувши псевдосенсацію з поліомієлітом на Закарпатті, добряче попсувало імідж України у всій Європі», - цитує голову Закарпатської ОДА прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Ситуація класифікується вже як спалах хвороби в регіоні. Міністр підкреслив, що обидві дитини, які захворіли, не були щеплені від поліомієліту.

2 вересня закарпатські медики спростували інформацію про два випадки захворювання на поліомієліт в області.

3 вересня у МОЗ заявили, що сертифікована ВООЗ лабораторія підтвердила, що захворювання двох дітей на Закарпатті було викликано вірусом, похідним від вакцинного штаму, та підтверджено циркуляцію вірусу, що, відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, прирівнюється до спалаху поліомієліту.

Пізніше в МОЗ повідомили, що буде проведена масова імунізація дітей проти поліомієліту, яка розпочнеться із Закарпатської області.