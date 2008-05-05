Як очистити жовчні протоки

13:00, 05 травня 2008
Країна
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Сліпе зондування вдома

Візьміть половину склянки родзинок без кісточок, ретельно промийте, залийте чистою холодною водою. Залиште на добу, щоб настоялися.

Наступного ранку слід випити настій, не встаючи з ліжка, натщесерце. Потім слід лягти на правий бік на грілкутна півтори-дві години.

Займатися таким лікуванням краще у вихідні дні.

При відвідинах туалету ви відмітите, що родзинки набудуть зеленого колір – вони увібрали в себе жовч, що застоялася. Виконайте подібну процедуру два-три рази, щоб ефект був повним.

А ось якщо говорити про жовч медичну, то її з успіхом можна використовувати за наявності шпор на п`ятах. Для цього слід робити на область п`яти цілодобові компреси з жовчі, міняючи їх на день і на ніч. При накладенні такого компресу слід утеплити ноги, надівши целофановий пакет.

Повірте, цей рецепт дає чудовий результат, який дозволить вам на тривалий час забути про проблему.

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