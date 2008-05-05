Фарби для волосся спричиняють рак лімфоїдної тканини

Регулярне використання фарб для волосся підвищує ризик деяких видів неходжкинських лімфом – злоякісних пухлин лімфоїдної тканини.

До такого висновку прийшли американські учені за наслідками дослідження за участю більше десяти тисяч чоловік, повідомляє American Journal of Epidemiology.

Явей Чжан і її колеги з Йєльского університету з`ясували, що найбільш схильні до раку жінки, які використовували фарби для волосся, що випускалися до 1980 року. При цьому ризик розвитку фолікулярної лімфоми збільшувався на 40%, а ризик B-клітинного хронічного лимфолейкоза/лимфомы з малих лімфоцитів підвищувався на 50%.

Що стосується виробів, випущених після 1980 року, то підвищений ризик раку був виявлений тільки відносно фарб темних тонів, повідомила Чжан. Регулярне їх використання було пов`язане із збільшенням ризику фолікулярної лімфоми на 50%, відзначила учений.

Раніше також повідомлялося, що канцерогени, що містяться у фарбах для волосся, збільшують ризик розвитку раку сечового міхура у чоловіків-перукарів. Про це заявили експерти з Міжнародного агентства по дослідженню раку (IARC) після аналізу епідеміологічних досліджень, опублікованих за останні 15 років.

Mednovosti.ru