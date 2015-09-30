Сьогодні відзначається День усиновлення

Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина повідомила, що громадяни України усиновлюють значно більшу кількість дітей-сиріт, ніж іноземці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уповноваженого ВР з прав людини, про це Філіпішина сказала в ефірі однієї з радіостанцій з нагоди Дня усиновлення, що відзначається щороку 30 вересня.

Згідно зі статистичними даними, у 2013 році кияни всиновили 64 дитини, які були сиротами, або ж були позбавлені батьківського піклування, тоді як іноземці – 13.

Читайте такожУ 2014 році в Україні усиновили 2101 дитину-сиротуУ 2014 році кияни усиновили 76 дітей-сиріт, іноземці – 9, а за 6 місяців 2015 року ці цифри становлять, відповідно, 50 та 4 дитини.

Характеризуючи загальні тенденції розвитку усиновлення, Філіпішина наголосила, що кількість усиновлених дітей щороку зменшується. За її словами, це не потрібно розцінювати як негативний чинник, адже щороку зменшується і загальна кількість дітей-сиріт у державі. Наприклад, лише за останні три роки кількість дітей-сиріт в Україні зменшилася на понад 10 тисяч осіб.

Філіпішина також нагадала, що усиновлення визнане національним законодавством України, а також Конвенцією ООН про права дитини, найкращою формою влаштування в родину дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Адже це відповідає найкращим інтересам дитини, оскільки лише при усиновленні вона позбавляється статусу сироти і набуває прав біологічної дитини.