Як кинути палити за системою лікаря Скачка

На щастя, з нижче приведеними рекомендаціями навіть при невеликому початковому бажанні з Вашого боку проблема як кинути палити легко вирішиться. Вона розвіється, як тютюновий дим. Моя система «Кинути палити» дуже проста, і високоефективна. Вона складається з трьох рівнів і декількох етапів. Для досягнення поставленої мети необхідне лише невелике первинне зусилля з Вашого боку. І строге дотримання етапності лікування. На першому рівні Ви можете скористатися системою «Кинути палити» самостійно. А можете спробувати її виконати з групою таких же охочих кинути палити. Або поки не охочих, але таких, що мають цю шкідливу звичку. Колективне бажання в цьому питанні значно збільшує ефективність системи. Причому, чим з більшою компанією Ви увійдете до системи, тим вища буде ефективність, краще кінцевий результат для кожного її учасника.

Маючи колективне рішення кинути палити, Вам, спершу, знадобиться хороший телефонний довідник. По ньому Вам необхідно буде знайти декілька телефонів і поетапно виконувати вимоги системи «Кинути палити».

На першому етапі для розминки необхідно зайти в найближче пульмонологічне відділення. Не дуже велику частину якого складають пацієнти, що мають цю шкідливу звичку. Можете з`ясувати їх самопочуття. Так само важко їм виконувати фізичне навантаження, як і Вам. Чи легко виникає задишка. Або це все підступи негативної екології. Або модною отмазки у вигляді «паспортного віку». Паспортний вік наростає у всіх однаково. А ось поняття «біологічний вік» або ступінь зношеності Вашого організму – Ваше індивідуальне надбання. Воно відображає Ваші знання і уміння по обслуговуванню свого власного організму.

Нагадаю, що легені людини по східній медицині – «господар енергії», оскільки через них поступає основна кількість кисню (тільки 1-2% поступають через шкіру). А кисень дозволяє витягувати енергію з продуктів харчування. Немає кисню – і Вашому організму все одно, що Ви їсте – чорну ікру або торішню солому. Він все одно повноцінно засвоїти цього не в змозі. Для організму вони лише відрізняються на смак, а користь однакова, тобто ніяка.

На другому етапі системи «Кинути палити», особливо навесні або осінню, необхідно відвідати гастроентерологічне відділення. А там необхідно знайти страждаючих виразковою хворобою шлунку, дванадцятипалої кишки, хронічним гастродуоденітом (у тому числі і ерозійним). Як правило, вони активно палять. Особливо – натщесерце. Причому частина з них виявляються на операційному столі з проривом виразки або непрохідністю шлунку. А між загостреннями нагадує про себе періодичною печією.

Але в цих відділеннях Ви зможете познайомитися з відносно молодими курцами. На цьому етапі ваші ряди навряд чи порідшають. Прокашлявся, відлежався – і можна жити далі. З скрипом (або з кашлем), але жити. Або існувати?

Якщо у Вас на старті проекту набереться достатньо значна компанія, то ці два стартові етапи Ви зможете пройти, просто обмінявшись своїми враженнями про здоров`я. Як часто хворієте ГРЗ, ГРВІ, бронхітами. Або з побоюванням поглядаєте навесні на смачні продукти, передбачаючи появу потім розплати за непомірний апетит у вигляді болю в шлунку, нудота, печії. А також підрахувати, скільки часу і грошей Ви втратили в стаціонарах або на лікарняному. Тобто були повністю або частково відірвані від роботи (бізнесу), сім`ї, відпочинку.

Що Ви не зможете зробити при такому способі проходження перших двох етапів – так це загальний аналіз крові. На що необхідно звернути увагу – на кількість еритроцитів і рівень гемоглобіну. Чим більше кількість гемоглобіну перевищує рівень в 120 г/л, а кількість еритроцитів більша, ніж 4,2 млн. в 1 мл крові – тим більшою мірою постраждали Ваші легені. Оскільки для отримання потрібної кількості кисню для обміну речовин через шар смоли в легені кров повинна мати більшу місткість. Але на цих двох етапах на другий рівень системи «Кинути палити» перейдуть дуже небагато. Перші 2 етапи в плані вирішення проблеми «як кинути палити» найпродуктивніші.

На третьому етапі системи «Кинути палити» варто піти у відділення судинної хірургії. Зіпсовані нікотином і іншими компонентами тютюнового диму судини відновленню і заміні не підлягають, оскільки забиваються найдрібніші. І єдина можливість у хірурга врятувати Вас від смерті в результаті гангрени, що розвивається, – ампутація. Причому не щадна, тільки у області тканин ніг, що розпадаються, а у верхній третині стегна. Але у будь-якому випадку людина стає інвалідом.

Для перевірки стану своїх судин можете вийти на перекур (на цьому етапі системи палити ще вирішується, але вже логічно поступово зменшуватиме кількість сигарет). І на найближчому стадіоні пробігти пару кругів. Є дуже простий загальновизнаний тест – тест Купера. Це здатність максимально швидко подолати 2,4 км або максимальну відстань, яку Ви зможете подолати за 12 хвилин. При нормальному стані організму Ви повинні подолати 2,4 км за 12 хвилин.

Тест Купера в повному об`ємі Ви навряд чи виконаєте. Якщо довелося зупинитися через біль у литках – ваші судини вже далеко не ті, з якими ви починали палити. У кого виникли болі в ногах, можуть повернутися у відділення судинної хірургії (щоб відновити враження раніше побаченому), а також провести капіляроскопію. По її результатах частину з них Ваша компанія втратить безповоротно. Оскільки на цьому етапі системи «Кинути палити» з`являються перші позитивні результати роботи системи, а частина з вашої компанії вже переходить на другий рівень системи «Кинути палити». Одночасно прихильники здорового способу життя набувають нових соратників.

Ті, кого зупинила задишка, як і що повернулися з відділення судинної хірургії, по моїй системі переходять на наступний, четвертий етап. Це онкодиспансер. Тут Вашій команді доведеться розділитися. Тим, хто активно кашляє (особливо вночі) – в першу чергу необхідно зайти в пульмонологічне відділення. Переважна більшість пацієнтів цього відділення мали різний стаж по курінню. Частота раку легенів – близько 15% всіх випадків онкозахворювань. З 20 хворих раком легенів 19 раніше активно палили.

Тим, у кого підсів голос, спочатку необхідно відвідати ЛОР відділення. Якщо рання діагностика раку легені ще може врятувати життя, то діагностика раку горла найчастіше проводиться пізно (голос сідає майже у всіх і особливо це нікого не турбує). А радикальні методи лікування у вигляді оперативного видалення пухлини обмежує сама область – безліч нервів, судин. І перспектива відповідна. З онкодиспансера вийдуть всі, але на цьому етапі бажання кинути палити активно посилюється, а кількість сигарет, що вживаються за добу, відповідно зменшується. І вже менша половина тих, що стартують в проекті перейде на наступний етап системи «Кинути палити», оскільки значна частина Вашої команди перейде на другий рівень системи «Кинути палити».

Наступний, п`ятий етап системи – індивідуальний. Враховуючи етичні моменти, кожному членові команди «Кинути палити» його доведеться пройти самостійно. На прийомі у сексопатолога. За допомогою сексопатології можна шукати різні причини зниження або втрати потенції, гормональних порушень у жінок. Але тільки за допомогою системи «Кинути палити» Ви зможете усунути основну. Табакокуріння призводить до поступового зниження рівня статевих гормонів і відповідного зниження потенції у чоловіків, зсуву гормонального фону у жінок. Причому пропорційно спожитій кількості сигарет. І до виконання наступного етапу Ваша команда приступить в ще меншій кількості. Оскільки частина команди як би непомітно загубиться. Вона опиниться на другому рівні системи «Кинути палити». Там же Ви знайдете і майбутніх батьків, які майже втратили надію на збільшення складу сім`ї.

Шостий етап системи «Кинути палити» - це кардіологічне відділення. Значна частина пацієнтів мали або мають певний стаж знайомства з тютюном. У цьому відділенні Ви зможете пройти велоергометрію з ЕКГ. І визначити, хто зупинив Вас на стадіоні – забиті смолянистими речовинами легкі або знівечені нікотином судини, вже наявна ішемічна хвороба серця. Якщо вердикт кардіолога підтвердить цей діагноз і у Вас не з`явилося бажання перейти на другий рівень моєї системи – попросіть кардіолога провести Вас в кардіореанімацію.

Кардіореанімація - це сьомий етап системи «Кинути палити». І серед тих пацієнтів, хто ще (при негативній динаміці процесу) або вже (якщо динаміка на щастя позитивна) знаходиться в свідомості можете провести невеликий соціологічний опит. Тема проста: «хто палив і хто ще продовжує палити. Або палитиме після виписки із стаціонару». І порівняєте одержані цифри з тим результатом, який вже одержаний у вашій команді.

Цей, сьомий етап системи «Кинути палити» найефективніший. Його можуть пройти лише дуже відчайдушні люди. Для них – є ще один дієвий, восьмий етап системи, але він не останній.

Восьмий етап системи «Кинути палити» - похід до патологоанатома. З його допомогою можна побачити всі етапи системи «Кинути палити» зсередини. На жаль, для тих, на кому це буде продемонстровано – дещо запізніло. Для тих, що залишилися в проекті – поки ні. Але побачити покриті смолою легені, закупорені судини, відмираючі тканини і т.д. можна. І зробити правильний висновок. На наступний, дев`ятий етап системи «Кинути палити» переходять дуже небагато.

Дев`ятий етап – для людей малообізнаних. Вони вважають, що все побачене – не для них і не про них. Вони палять інші сигарети, іншим способом в інших кількостях. У них міцний організм. Для виправдання своєї бездіяльності навіть можуть привести в приклад знайомого, що палив до глибокої старості. Хоча неупереджена статистика свідчить про зворотнє. Учасники цього етапу захочуть перевірити все побачене і почуте на практиці. Тобто на собі. І далі проводитимуть індивідуальні дослідження по токсикології нікотину і інших компонентів тютюнового диму. З часом, коли рівень здоров`я «підсяде», вони зможуть повернутися до першого етапу. Або відразу перейти на другий рівень системи «Кинути палити».

Зайнятість сучасної людини не дозволить більшості учасників проекту швидко пройти всі етапи. Це дозволить досягти головного. Пропорційно посиленню бажання кинути палити кожен учасник проекту поступово знижуватиме кількість викурених за добу сигарет. І до переходу на другий рівень кількість споживаних сигарет стане значно меншим, а у багатьох - мінімальним. І кинути палити з такої кількості легко зможе кожен. Вже не прикладаючи значних вольових зусиль.

Перший рівень системи «Кинути палити» виконує найголовнішу мету – зменшення кількості викурених сигарет без кодування, програмування і інших засобів дії на підсвідомість. Для посилення мотивації досить періодично згадувати будь-який з пройдених етапів першого рівня. При бажанні Ви можете пройти дослідження у автора статті на темнопольному мікроскопі, за допомогою якого можна оцінити якісні характеристики клітин крові.

Основна мета другого рівня – максимально можливо прибрати патологічні зміни в дихальній системі, кровоносних судинах, відновити працездатність легенів, серцево-судинної системи, функції крові, всього організму.

Тривалість знаходження на цьому рівні системи – від 6 до 9-ти місяців. І залежить від стажу куріння, якості і кількості викурених Вами сигарет, знаку Зодіаку, під яким Ви народилися, супутніх захворювань. І регулярності виконання індивідуально підібраних рекомендацій.

Третій рівень системи – підтримка високого рівня здоров`я в умовах негативної екології.

Міцного Вам здоров`я. І розумного до нього відношення.

Скачко Борис, лікар

Довідка: Скачко Борис, лікар, фітотерапевт, автор 20 опублікованих книг і брошур, більше 40 наукових, більше 200 популярних статей по темах: фітотерапія, валеологія, дієтологія, здоровий спосіб життя.