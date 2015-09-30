Майже 8 000 дітей України знайшли батьків завдяки програмі "Сирітству – ні!"

Сьогодні, 30 вересня, починаючи з 2008 року, в Україні відзначається День усиновлення – національне свято прийомних батьків, усиновителів та опікунів, які прийняли в свої родини дітей. І в цьому ж 2008 році, Благодійний фонд Ріната Ахметова оголосив про запуск програми «Сирітству – ні!», в рамках якої вирішується важливе для всього українського суспільства завдання – реалізація права дитини на сім'ю, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожДіти і війна на Донбасі«Цей день дуже важливий для фонду, тому що в життєвій, особистій, моральній філософії його засновника Ріната Ахметова протягом багатьох років залишається допомога дітям сиротам. Дітям, які живуть без батьків. По суті, без дитинства. При створенні фонду для Ріната Ахметова найважливішим була і залишається системна боротьба з сирітством. За роки функціонування фонд виконав величезну роботу з пошуку нових сімей для діток, щодо побудови системи дитячих будинків сімейного типу, допомоги сім'ям, що опинилися в кризовій ситуації», - розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу сьогодні під час прес-брифінгу.

За даними Дар'ї Касьянової, керівника програм і проектів фонду Ріната Ахметова, завдяки всеукраїнському інтернет-порталу національного усиновлення www.sirotstvy.net і партнерам (Всеукраїнська громадська організація «Магнолія», ФК «Шахтар», ТРК «Україна», газета «Сьогодні» тощо) за весь час роботи Фонду 7 885 дітей з усієї країни знайшли нових батьків.Читайте такожНа окупованих територіях Донецької області залишається понад 5,2 тис. дітей-сиріт - експерт «Війна оголює всі проблеми, і кількість дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування зростає. Це стосується як Донецької і Луганської областей, так і України в цілому. За 9 місяців 2015 року були усиновлені і взяті в прийомні сім'ї 513 дітей (у минулому році за аналогічний період нові родини знайшли 760 дітей). Зниження є, але варто врахувати, що в цьому році діти з Криму на наш портал вже не потрапляють. Інформація щодо дітей з Донбасу потрапляє дуже погано. За 8 місяців жодна дитина не потрапила на портал, тобто інформація про неї не була передана Службою у справах дітей. В основному це заслуга нашої знімальної групи, яка виїжджає в Донецьку і Луганську області і робить фотографії і відео дітей, які підлягають усиновленню», - пояснила Касьянова.

Також Дар'я Касьянова розповіла, що фонд вивчає напрям допомоги дітям підліткового віку. Крім того, фахівці фонду відстежують долю кожної дитини, що потрапляє на портал www.sirotstvy.net, знають, що ця робота затребувана і не збираються зупинятися.