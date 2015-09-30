Штаб Ахметова у вересні доставив майже 4 тис. тонн гуманітарної допомоги жителям Донбасу

У вересні Гуманітарний штаб виконав в повному обсязі план з доставки та формування продуктових наборів для найбільш соціально незахищених мирних жителів Донбасу по обидві сторони від лінії зіткнення. За минулий місяць на Донбас було відправлено 13 автоколон, які складаються з 197 великовантажних машин, які доставили 3940 тонн продуктів для формування 430 тисяч дорослих і 3,5 тисяч дитячих наборів. Такі дані сьогодні під час прес-брифінгу в ІА «Українські новини» озвучила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Згідно з останніми дослідженнями Гуманітарної карти, проведеним у вересні на замовлення Гуманітарного штабу, оцінка ситуації жителями Донбасу значно покращилася в порівнянні з попереднім роком. «Однак ціни на продукти залишаються високими, а доходи низькими і нестабільними, тому потреба гуманітарної допомоги не зникла. Третина жителів Донбасу, як і раніше, відчувають нестачу продуктів. Як і раніше, великою проблемою залишається можливість покупки якісного дитячого харчування. Особливо це стосується маленьких населених пунктів на лінії зіткнення і на підконтрольних територіях, куди доступ доставки продуктів обмежений», - розповіла Римма Філь.

Читайте такожМайже 8 000 дітей України знайшли батьків завдяки програмі "Сирітству – ні!"За 4 місяці роботи мобільних бригад допомогу в селах і селищах Донецької області отримали понад 44 тисяч осіб. «У цих населених пунктах у людей взагалі немає засобів до існування, там не працює жодне підприємство. Наприклад, в місті Сніжне Донецької області, яке перебувають на непідконтрольній території Україні. Ми протягом вересня видавали там наші продуктові набори. У перші дні роботи під пунктом утворилися величезні черги, реєстрація, як і раніше, йде на кілька тижнів вперед. Це говорить про те, що необхідність допомоги дуже висока, і ми продовжуємо роботу доти, поки ця потреба є», - запевнила координатор Штабу Ріната Ахметова.

Всього за місяць роботи в Сніжному видано понад 8 тисяч дорослих і дитячих наборів.

Читайте такожДвом пораненим дітям проведуть складні операції по відновленню черепаНа мирних територіях у вересні було видано 7 тисяч наборів виживання в 23 населених пунктах Волноваського та Артемівського районів, а також у місті Дзержинську. За весь час роботи Штаб видав 4 млн. 644 тис. дорослих і 340 тис. дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.

У жовтні 2015 року Штаб Ріната Ахметова продовжить надавати допомогу за всіма напрямками своєї роботи. У перші два тижні жовтня планується відправити на Донбас ще понад 2 тис. тонн продуктів для формування 195 тис. дорослих і 10 тис. дитячих наборів.

«Рінат Ахметов і Гуманітарний штаб беруть на себе зобов'язання і надалі підтримувати тих, хто потребує допомоги. Ми будемо вирішувати найгостріше питання по доставці життєвоважливих медикаментів. І також важливе повідомлення для жителів Донецька. Протягом всього часу роботи Штабу дитячі продуктові набори для повних сімей видавалися на «Донбас Арені». Зараз для зручності матусь з дітьми від 0 до 2-х повних років з 1 жовтня видача дитячих наборів буде проводитися по районах. Всі подробиці можна дізнатися на сайті Гуманітарного штабу», - підсумувала Римма Філь.