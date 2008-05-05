Масаж своїми руками

Відомо, що масаж є якнайдавнішою косметичною процедурою, з античних часів його застосовували і в медичних цілях, і навіть практично прирівнювали до релігійного обряду.

При його допомозі у шкіру втиралися ароматичні олії і мазі з метою поліпшення здоров`я і фізичного розвитку.

Масаж всього тіла можна робити тим людям, які не страждають на шкірні захворювання і алергічні реакції, запальні шкірні інфекції і розширенням вен. Ви можете проводити сеанси масажу і самостійно, а у поєднанні з гімнастичними вправами він принесе ще кращі результати.

Самомасаж грунтується на п`яти основних процедурах:

- Розтирання, які проводяться всією долонею у вигляді кругових і напівкругових рухів від низу до верху від серця.

- Пощипування проводяться вказівним, середнім, безіменним і великим пальцями, якими сильно стискаються м`язи.

- Обстукування ребром долоні або всією долонею, проводячи інтенсивні удари по доступних ділянках тіла.

- Погладжування тіла ніжними рухами.

Рухи при самомасажі повинні бути швидкими і сильними, за винятком масажу обличчя, яку слід масажувати ніжно і обережно, щоб надмірно її не розтягувати.

Масаж здатний активізувати кровообіг.

При обстукуванні і кругових рухах підвищується артеріальний тиск, а при погладжуваннях – знижується і стимулюється обмін речовин.