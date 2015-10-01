Щоб швидко схуднути, потрібно їсти яйце в поєднанні з болгарським перцем

Що потрібно, щоб схуднути швидше? Як це не парадоксально – їсти побільше, пише hudeem-pravilno.ru. Правильні продукти в правильних поєднаннях. Отже, що з чим поєднати в тарілці, щоб максимально прискорити схуднення?

Кайенский перець і м'ясо курчати

Порція курячого м'яса, присмаченого щіпкою кайенського перцю, прискорить метаболізм і дасть стійке відчуття ситості. Після такого обіду ви не тільки спалите більше калорій, але і гарантовано з'їсте менше на вечерю.

Солодкий перець і яйце

В яйцях міститься холін - він прискорює обмін речовин. А солодкий перець – прекрасне джерело вітаміну С. Вітамін С корисний, тим хто худне, в тому числі і тому, що він виводить з організму кортизол – гормон, який сприяє відкладенню жиру, особливо на животі. Так що не забудьте додати в свій сьогоднішній салат перець і яйце.

Вівсянка і ягоди

Ідеальний варіант сніданку для тих, що худне: і смачно, і для фігури корисно. Що ж робить цей дует таким ефективним? По-перше, обидва компоненти містять багато харчових волокон, які дають відчуття ситості навіть при невеликій калорійності страви. В ягодах ж, крім цього, містяться поліфеноли, які запобігають відкладенню жиру в депо.

Диня і червоний виноград

Салат з дині з виноградом – відмінний сезонний перекус і справжній порятунок для фігури. Диня – це природний діуретик, а значить, не дасть зайвій воді затриматися в клітинах вашого організму. А антоціанин – антиоксидант, що міститься в червоному винограді, – гальмує накопичення жирових запасів.

Мигдаль і фісташки

Хочеться перекусити чимось по-справжньому поживиним? Забудьте про пампушки і булочки, адже у нас є горіхи. У них, звичайно, є і жири, і чимало калорій, але це не ті калорії, які відразу ж відкладаються на всіх наших проблемних зонах. Навпаки – помірне споживання горіхів допомагає худнути. Фісташки, як відомо, найбільш низькокалорійні горіхи. А L-аргінін, що міститься в мигдалі, змушує наше тіло спалювати більше жиру і вуглеводів під час тренувань.

Йогурт і кориця

Майже досягли бажаної ваги, і залишилося лише 1-2 кілограми? Останній удар по надлишках завдасть денна доза йогурту, збагаченого вітаміном D, з додаванням щіпки кориці. Кориця тут грає роль не тільки смакової добавки – вона є джерелом антиоксидантів, які покращують композицію тіла і підвищують чутливість до інсуліну.

Шпинат і масло авокадо

Салат або гарнір з шпинату з маслом авокадо – відмінний вибір для тих, хто ніяк не може впоратися з апетитом. Масло авокадо – це насамперед мононенасичені жири, які знижують почуття голоду. А листя шпинату практично не містить калорій, але займає в шлунку багато місця. До речі, дослідження показали, що у жінок, що споживають багато зелених овочів, ІМТ нижчий, ніж у інших.