У Міноборони заявляють про завершення розробки військово-медичної доктрини
15:54, 01 жовтня 2015Країна
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На сьогодні військово-медична доктрина розроблена повністю. Доктрина формує нову стратегію розвитку військової медицини.
Тренінг з тактичної медицині, Дніпропетровськ / Фото: УНІАН
Міністерство оборони України завершило розробку військово-медичної доктрини.
Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Гусєв сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.
"На сьогодні військово-медична доктрина розроблена повністю", - сказав він і додав, що доктрина формує нову стратегію розвитку військової медицини.
Гусєв також зазначив, що зараз проект доктрини знаходиться на розгляді Кабміну.
Одним з пунктів доктрини, за його словами, є те, що встановлено максимальний час для евакуації пораненого з поля бою до шпиталю – 6 годин.
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