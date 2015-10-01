У Міноборони заявляють про завершення розробки військово-медичної доктрини

Міністерство оборони України завершило розробку військово-медичної доктрини.

Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Гусєв сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"На сьогодні військово-медична доктрина розроблена повністю", - сказав він і додав, що доктрина формує нову стратегію розвитку військової медицини.

Гусєв також зазначив, що зараз проект доктрини знаходиться на розгляді Кабміну.

Одним з пунктів доктрини, за його словами, є те, що встановлено максимальний час для евакуації пораненого з поля бою до шпиталю – 6 годин.