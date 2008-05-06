Кількість жертв ентеровірусної інфекції в Китаї зросла
09:52, 06 травня 2008Країна
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Інфекція вразила вже 11 905 осіб
Ентеровірусна інфекція, яка поширюється в центральних районах Китаю, вразила вже 11 905 осіб і призвела до смерті 26 дітей, повідомила агенція Синьхуа.
Офіційні дані про кількість хворих суттєво зросли в останні дні після того, як у п`ятницю міністерство охорони здоров`я видало інструкцію, згідно з якою всі випадки потрібно ретельно реєструвати та враховувати.
Представників відомства відправили в найбільш потерпілу сільськогосподарську провінцію Аньхой, де перебували 22 з 26 померлих хворих. Там госпіталізовано 1 314 хворих дітей.
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