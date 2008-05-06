БФ ”Розвиток України” профінансував купівлю протитуберкульозної вакцини для новонароджених

Благодійний фонд Ріната АХМЕТОВА "Розвиток України" профінансував купівлю 15 тис. доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ для новонароджених Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, в Донецькій області склалася надзвичайна ситуація з вакцинацією дітей проти туберкульозу.

Це було пов`язано з тим, що несвоєчасно були проведені тендери на купівлю, було затримано постачання вакцини БЦЖ, яка здійснювалася централізовано з держбюджету.

Особливе занепокоєння у медиків викликала неможливість проведення щеплень проти туберкульозу новонародженим. Завдяки зверненню Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції до керівництва благодійного фонду купівля вакцини для новонародженихбула негайно профінансована, повідомили в прес-службі.