Україна перейде на "зимовий час" в ніч на 25 жовтня

25 жовтня о 4 годині ранку за київським часом на всій території України скасовується літній час, і годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509.