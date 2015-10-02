Україна перейде на "зимовий час" в ніч на 25 жовтня
09:09, 02 жовтня 2015Країна
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Відмінюється літній час, і годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.
Годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад / Фото: ukrafoto
25 жовтня о 4 годині ранку за київським часом на всій території України скасовується літній час, і годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.
Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509.
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