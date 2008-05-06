Незабаром з`явиться перший у світі протиалергічний курорт

Відкриття першого в світі протиалергічного курорту за версією Європейського центру з дослідження алергії заплановано на 8 травня.

Курорт буде розташовано у місті Баабе на острові Рюген (Німеччина), і він матиме кілька особливостей. Серед них – спеціальні матраци, покриті засобом проти кліщів, які з`являться в будиночках, що здаються в оренду, готелях і пансіонатах.

У ресторанах, супермаркетах і пекарнях продаватимуться особливі продукти для алергетиків (наприклад, хліб, що не містить рослинного білка, і морозиво без додавання молока).

Крім того, в перукарнях пропонуватимуться товари і послуги, які не є небезпечними для алергетиків, а прибирання в приміщеннях робитимуть спеціальними пилососами.

Острів Рюген знаходиться в Балтійському морі і є найбільшим у межах Німеччини. Рюген є архіпелагом, що складається з 18 островів і півостровів і вважається найсонячнішим місцем Німеччини.

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