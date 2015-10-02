Порошенко підписав закон про виділення 19 млн грн на обладнання для онкохворих дітей Одеської області

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до додатка №3 і №7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, внесені зміни забезпечать придбання медичного обладнання для реанімації та лікування онкохворих дітей в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.

Для цього законом змінюється цільове спрямування коштів у сумі 19 млн грн, які передбачені у вигляді субвенції з державного бюджету обласному бюджету Одеської області, з будівництва лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні на придбання медичного обладнання для вищезазначеного лікувального закладу.

Документ набирає чинності з наступного дня після дня його опублікування.

Документ прийнятий Верховною Радою України 15 вересня поточного року.