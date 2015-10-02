Порошенко підписав закон про виділення 19 млн грн на обладнання для онкохворих дітей Одеської області
Внесені зміни забезпечать придбання медичного обладнання для реанімації та лікування онкохворих дітей Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.
Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до додатка №3 і №7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, внесені зміни забезпечать придбання медичного обладнання для реанімації та лікування онкохворих дітей в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.
Для цього законом змінюється цільове спрямування коштів у сумі 19 млн грн, які передбачені у вигляді субвенції з державного бюджету обласному бюджету Одеської області, з будівництва лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні на придбання медичного обладнання для вищезазначеного лікувального закладу.
Документ набирає чинності з наступного дня після дня його опублікування.
Документ прийнятий Верховною Радою України 15 вересня поточного року.